Il Cioccolato di Modica alla Festa del Pingue presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

31 dicembre 2017 13:14

A rappresentare il Consorzio alla cerimonia Salvatore Caccamo, allievo del prestigioso Istituto “Principi Grimaldi” di Modica

In occasione della “Festa del Pingue” il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha deciso di produrre un incarto speciale dedicato alla Accademia e al Corso Urano V, grazie alla complicità di un giovane cadetto modicano Allievo Ufficiale AArnn Mattia Giovanni Antoci del 2° CORSO NORMALE “URANO V”. A rappresentare il Consorzio alla cerimonia un altro giovane modicano Salvatore Caccamo allievo del prestigioso Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, autentica fucina di apprezzati chef fra i quali Vincenzo Candiano due stelle Michelin. Il Direttore del Consorzio ha affidato al giovane Salvatore Caccamo una lettera di invito per il Generale di Brigata Enrico Degni, Comandante dell’Accademia Aeronautica, a visitare la città di Modica ed il Museo del Cioccolato di Modica. Invito esteso al maggiore Ambrogio Zanette, comandante del corso Urano V. Consapevoli dei valori che l’Accademia Aeronautica trasmette ai giovani, chiamati a svolgere funzioni di comandanti e di professionisti, al servizio della Forza Armata e del Paese, il Consorzio ha deciso di dedicare loro un incarto speciale che al pari degli altri , sarà collocato nella sezione speciale del Museo del Cioccolato di Modica , al fianco di quello autografato dal Presidente della Repubblica, della Presidente della Camera, dal Principe di Monaco e di altri capi di governo e ambasciatori di tanti Paesi stranieri.Si chiude con la partecipazione alla Festa del Pingue, un anno di intensa attività di promozione del prodotto e della città portata avanti dal Consorzio, d’intesa con il Sindaco Ignazio Abbate e con la generosa partecipazione delle aziende del Consorzio. Grazie al loro contributo la mitica barretta di cioccolato di Modica ha incontrato migliaia di persone in Italia, fra questi in occasione del G7 di Taormina i Grandi del Mondo, e all’estero raggiungendo anche il Kazakistan dove il cioccolato di Modica ha rappresentato la dolce Italia all’EXPO 2017 in collaborazione con l’Assessorato alla Attività Produttive della Regione.