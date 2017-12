Caronte&Tourist: i Ka Ja City protagonisti del sesto appuntamento di “Onde Sonore”

27 dicembre 2017 22:04

Dopo il successo della Festa di Natale per i bimbi, sul palcoscenico della Telepass arrivavano i Ka Jah City, protagonisti del sesto appuntamento di “Onde Sonore”, la manifestazione all’insegna della musica e della solidarietà organizzata dal Gruppo Caronte&Tourist a bordo dell’ammiraglia della propria flotta. Il gruppo messinese, che si esibirà domani dalle 17 alle 22, è l’esempio di come le culture musicali (anche molto diverse e lontane tra loro) possono fondersi e crearne una nuova. Riuscendo a sintetizzare in alcuni brani la parte più nobile della musica popolare, recuperando quello che di buono incontrano sulla loro strada senza mai dimenticare le origini, i colori, i sapori e i suoni della propria anima, vengono definiti come “la nuova frontiera della musica siciliana”. Gli incassi della serata raddoppiati dalla società saranno interamente devoluti a “NeMO SUD”, centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari. Sponsor etico della manifestazione “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate.