Capodanno a Messina: notte di festa a Piazza Duomo

29 dicembre 2017 13:15

Ecco le iniziative previste per la notte di San Silvestro a Messina: Piazza Duomo si accende con un brindisi in musica

Presentate dal sindaco, Renato Accorinti, e dall’assessore alla Cultura, Federico Alagna, le iniziative previste per la notte di San Silvestro a Messina. In programma, a partire dalle ore 22.30 a piazza Duomo, le esibizioni dei Ka Jah City sino alle 23.45; a mezzanotte brindisi con tutti gli artisti; sino alle 2 concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio; alle 3.30, Canzoniere Grecanico Salentino; ed aspettando l’alba musica con il dj set di Lippolis, Presente e Yanez. “Presentiamo oggi l’ultimo tassello di un cartellone natalizio davvero ricco ed entusiasmante – ha sottolineato l’assessore Alagna – ed anche in questo caso abbiamo voluto puntare sulla qualità, con un progetto culturale di altissimo valore quale l’Orchestra di Piazza Vittorio, ma al tempo stesso venendo incontro ai gusti ed ai desideri di un pubblico variegato, con la musica giovane e coinvolgente dei Ka Jah City, la tradizione meridionale della pizzica del Canzoniere Grecanico Salentino e il dj set fino a tarda notte di Lippolis, Presente e Yanez. Sarà una notte di grande festa, che ci traghetterà nel nuovo anno stando insieme e condividendo momenti di socialità ed allegria e rendendo vivo ancora uno spazio della nostra città. Mi piace sottolineare, poi, la perfetta sintonia tra il progetto culturale dei protagonisti della serata, ovvero l’Orchestra di Piazza Vittorio, e una città come la nostra: città storicamente crocevia di popoli e di culture, città che accoglie, città dell’intercultura e dell’inclusione. Questo ci dà il senso di uno stare insieme che dura tutto l’anno e non solo per una notte. Voglio quindi invitare tutte le nostre concittadine e concittadini a trascorrere la Notte di San Silvestro in piazza con noi, festeggiando insieme fino all’alba l’arrivo del nuovo anno. Lo spettacolo è davvero assicurato!”. Gli sponsor dell’evento sono Marbi, Datterino, Fantasy Park e Fontalba.