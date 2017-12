Capodanno a Palermo, piazza blindata: migliaia di agenti mobilitati

31 dicembre 2017 19:48

Capodanno blindato in piazza a Palermo, dove questa sera si esibiranno sul palco allestito davanti al teatro Politeama artisti di strada, performer, musicisti e l’artista Edoardo Bennato. Al countdown per l’arrivo del 2018 parteciperanno non più di 7.500 persone; rigoroso il sistema di sicurezza nei quattro varchi di ingresso e uscita in via Isidoro La Lumia, via Gaetano Daita, via Ruggero Settimo e via Libertà, dove sono state posizionate le transenne antipanico con le forze dell’ordine dotate di metal detector portatili. La Questura ha vietato l’ingresso nell’area rossa di valigie, bombolette spray, fumogeni, mortaretti, fuochi d’artificio, petardi, bevande alcoliche, droni, puntatori laser e persino i bastoni per fare i selfie. Previste sanzioni da 25 a 500 euro. La festa in piazza comincerà alle 20,30, Bennato salirà sul palco poco prima della mezzanotte. Poi fino a tarda notte la musica di Radio Action 101.