Capo d’Orlando: via libera ai lavori tra contrada Forno Alto e Catuté

28 dicembre 2017 13:10

La Giunta Comunale, con apposita delibera, ha approvato la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Susanna Di Bella di procedere con la messa in sicurezza e l’ampliamento della strada che collega contrada Forno Alto e contrada Catutè. Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli smottamenti di terreno lungo la strada che, invadendo la carreggiata creano un serio pericolo per la viabilità e per gli edifici situati a valle. L’Ufficio Tecnico Comunale ha stilato un preventivo di circa 40mila euro per l’esecuzione dei lavori ed ha ricevuto l’incarico per far eseguire gli interventi previsti.