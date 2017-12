Caligiuri: “riconoscimento all’operato dei Carabinieri di Bocchigliero”

23 dicembre 2017 21:12

“Un riconoscimento all’operato dei Carabinieri di Bocchigliero, comandati dal Maresciallo Capo Antonio Calbi, per avere ottenuto un risultato eccellente nel campo lavorativo, in seguito all’arresto di tre soggetti, che avevano effettuato una rapina nell’Ufficio Postale di Bocchigliero. Un’indagine avviata nel luglio 2016, che si è conclusa due giorni fa, mettendo fine alle attività illecite di un gruppetto dedito alle rapine e non solo. Quindi, ringrazio il Corpo dei Carabinieri della Stazione di Bocchigliero, per il lavoro svolto. Un’attività che rinsalda il sentimento di fiducia che ripongo nelle Forze dell’Ordine e, che accresce il senso di sicurezza in tutti noi” . E’ quanto scrive in una nota Maria Josè Caligiuri, responsabile Regionale del Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia in Calabria.