San Silvestro riporta il bel tempo anche su Messina e Reggio Calabria: fiumi in piena ma senza criticità [FOTO]

31 dicembre 2017 14:05

S’è conclusa anche tra Calabria e Sicilia l’ondata di maltempo che fino alla notte ha provocato forti piogge su Messina e Reggio Calabria

E’ tornato a splendere il sole, stamattina, come ampiamente previsto, anche nello Stretto di Messina colpito fino alla nottata da forti piogge. In Aspromonte, sulle colline di Reggio Calabria, sono caduti 70mm di pioggia in meno di 24 ore. I fiumi del reggino sono tutti ingrossati, ma non ci sono criticità. Nelle immagini a corredo dell’articolo la fiumara Gallico, nella periferia Nord di Reggio Calabria. Oggi la situazione meteo migliorerà ulteriormente, con temperature in forte aumento: siamo già a +15°C, ma nel pomeriggio arriveremo a +19°C. Sarà una Notte di San Silvestro caldissima, tanto che la temperatura minima di Capodanno non scenderà sotto i +14/+15°C, e domani si potrebbero addirittura raggiungere i +20°C per un Capodanno primaverile tra Scilla & Cariddi.