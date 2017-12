Sanità, Catalfamo incontra l’assessore Razza: “Prime garanzie per Barcellona Pozzo di Gotto”

30 dicembre 2017 13:50

L’onorevole Catalfamo incontra l’assessore Razza: “Dal confronto è emerso la concreta possibilità di cambiare la riforma, per salvaguardare il pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto e assicurare il presidio di un responsabile, fino a oggi dirottato solo su Milazzo”

Durante un colloquio informale con l’Assessore alla Sanità regionale Ruggero Razza, l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale, ha esposto alcune preoccupazione riguardanti il nosocomio di Barcellona P.G. “E’ stato un incontro che ritengo positivo nell’interesse della collettività, abbiamo chiarito che la rete ospedaliera così come formulata dalla scorsa giunta, non poteva funzionare. Dal confronto è emerso la concreta possibilità di cambiare questa riforma per salvaguardare il pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto e assicurare il presidio di un responsabile, fino a oggi dirottato solo su Milazzo. Riteniamo infatti che una struttura per l’emergenza non possa essere privata di un responsabile operativo. Il rischio per la vita dei pazienti è troppo alto per lasciare inalterata una spending review imposta dal precedente governo senza alcuna preoccupazione per le sorti del servizio finale all’utenza. Stiamo lavorando a una soluzione in sinergia con il governo regionale.” Ha concluso l’On. Catalfamo.