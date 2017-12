Atto vandalico al presepe di Catona: la Commissione Politiche Giovanili condanna l’accaduto

28 dicembre 2017 22:05

La Commissione Permanente Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria condanna “il vile atto vandalico e esprime vicinanza a una realtà viva e attiva come il gruppo Scout Agesci Catona 1, che ogni giorno si batte e si impegna per lasciare il mondo un po’ migliore di come l’ha trovato partendo proprio dal proprio territorio di riferimento. Scegliere di impegnarsi e di partecipare attivamente nel quotidiano è una sfida coraggiosa ma necessaria soprattutto in questo momento storico e la Commissione non può che dire grazie e camminare accanto a tutte le realtà associative che costruiscono, giorno dopo giorno per e con i giovani un presente più “umano”.