Allerta Meteo, altre 24 ore di forte maltempo in Calabria e Sicilia: violenti nubifragi e tanta neve tra reggino e messinese

29 dicembre 2017 13:44

Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud con temperature in calo: tanta neve sui monti di Calabria e Sicilia tra stasera e domani fin da quote collinari. Violenti nubifragi tra Palermo e Messina

Allerta Meteo- Il 2017 si sta concludendo con quest’ondata di freddo e maltempo che coinvolge tutt’Italia e oggi è arrivata anche all’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia: le temperature sono in ulteriore diminuzione rispetto ai giorni scorsi e le precipitazioni si stanno intensificando. Nelle prossime ore il maltempo aumenterà ulteriormente all’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, con forti venti di maestrale e il transito di un nuovo corpo nuvoloso carico di precipitazioni nella giornata di domani, Sabato 30 Dicembre. I fenomeni saranno particolarmente intensi nella Sicilia tirrenica, tra Palermo e Messina, dove avremo abbondanti nevicate sui rilievi (in modo particolare Madonie e Nebrodi) oltre i 700–800 metri di altitudine. Il maltempo continuerà anche in Calabria, specie tirrenica meridionale. Un nuovo fronte freddo, invece, transiterà sulle Alpi provocando abbondanti nevicate nelle zone di confine e soprattutto su Francia e Svizzera, ma colpendo anche alcune zone dell’Italia e in modo particolare la Valle d’Aosta.

Sarà l’ultimo acuto di quest’ondata di maltempo che poi si concluderà definitivamente regalando una Notte di San Silvestro mite in tutto il Paese. Nell’ultimo giorno dell’anno, infatti, Domenica 31 Dicembre, avremo bel tempo in tutt’Italia, con nubi sparse sulle Regioni tirreniche ma ampie schiarite ovunque e temperature in sensibile aumento soprattutto nell’Italia tirrenica. Timido peggioramento, invece, nel Capodanno 2018, Lunedì 1° Gennaio: qualche pioggia interesserà il Centro, tra Toscana, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo, e il Nord/Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: