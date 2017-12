Allerta Meteo, ecco la tempesta invernale che flagella l’Italia: domani tornano freddo e neve in Calabria e Sicilia

27 dicembre 2017 11:00

Allerta Meteo, forte ondata di maltempo in atto sull’Italia: piogge torrenziali per tutta la giornata odierna al Nord/Est, in Sardegna e sulle Regioni tirreniche. Domani tornano freddo e neve in tutto il Paese

Allerta Meteo- Dopo il mite Natale, è tornato il maltempo nelle ultime ore sull’Italia: stamattina piove su gran parte del Paese, da Genova a Milano, da Firenze a Perugia, da Roma a Napoli e Salerno, fino a Udine e Cagliari, al Nord/Est e in Sardegna. E’ l’inizio del nuovo brusco peggioramento, accompagnato da forti raffiche di vento che sul mar Tirreno ha superato gli 80km/h e si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore. Si tratta di libeccio, per questo in Sicilia abbiamo ancora picchi di +17°C e in Puglia e Calabria arriviamo a +15°C. Oggi sarà tutta una giornata all’insegna del maltempo, soprattutto al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche, oltre che in Sardegna. Il maltempo si intensificherà in serata quando sul Tirreno irromperà il fronte freddo che farà crollare le temperature, dapprima in Sardegna poi durante la notte sul resto del Paese.

E da domani, Giovedì 28 Dicembre, tornerà il freddo ovunque e persisterà il maltempo: così la pioggia di oggi si trasformerà in neve in molte località, soprattutto appenniniche, a partire dai 700 metri di altitudine con accumuli abbondanti. Il maltempo si trascinerà fino a Venerdì 29 e, sulle isole maggiori, anche alle prime ore di Sabato 30 ma è confermato il netto miglioramento per l’ultimo giorno dell’anno con temperature in sensibile aumento, soprattutto al Sud, nel giorno di Capodanno. Di questo, però, parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti: adesso è tempo di nowcasting. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: