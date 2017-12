A Catanzaro incontro sulla REI

27 dicembre 2017 12:15

Giovedì 28.12.2017 ore 16,30 presso il Circolo Pd di Catanzaro Nord in Via E. Vitale a Pontegrande ci sarà un incontro per discutere e dare informative ai cittadini che possono usufruire del REI. Il Reddito di Inclusione è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017 con decorrenza dal 1 gennaio 2018. Il REI è un nuovo sussidio contro la povertà. Ci sara’ la presenza di alcuni esperti che daranno istruzioni e informative su chi spetta, requisiti e importo, e come fare domanda per il reddito di inclusione sociale. Sono invitati tutti i cittadini che vorranno o potranno usufruire di codesta misura sociale. Potranno accedere al REI le famiglie con valore ISEE non superiore ai 6mila euro. Con questa iniziativa del Governo nazionale il PD intende valorizzare tale proposta che è una misura concreta a favore delle fasce più deboli. Il Circolo PD Catanzaro Nord, con la valorizzazione della legge sul Reddito d’Inclusione, si vuole caratterizzare come partito attento al territorio e ai bisogni della gente.