A Capaci il Presepe Vivente “Greccio 1223” promosso dalla Gioventù Francescana in collaborazione con BCsicilia

24 dicembre 2017 17:44

La Gioventù Francescana di Capaci in collaborazione con l’Associazione BCsicilia, sede di Isola delle Femmine, organizza per il periodo natalizio il Presepe Vivente “Greccio 1223”. L’iniziativa si terrà martedì 26 Dicembre, sabato 30 Dicembre e sabato 6 Gennaio, presso il Palazzo dei Conti Pilo a Capaci, dalle ore 16,00 alle ore 20,00. I partecipanti alla visita guidata verranno coinvolti nella attività degli artigiani che caratterizzeranno con la loro presenza il presepe vivente. Gli oggetti utilizzati per far rivivere gli antichi mestieri appartengono alla collezione privata di Agata Sandrone Presidente dell’Associazione BCsicilia della sede di Isola delle Femmine.