20 gennaio 2016 10:26

Il pericolo Isis non stenta a calare: dopo le tragiche morti di vari rapiti occidentali, gli attentati in Europa, ecco che il gruppo terroristico legato all’integralismo islamico ha raso al suolo il più antico monastero cristiano in Iraq. Si tratta del monastero di St. Elijah, a Mosul, costruito 1.400 anni fa.