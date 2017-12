20 gennaio 2016 22:11

Nuova serie di favolosi concerti

Dopo il clamoroso successo dei dodici eventi di settembre, nell’Arena Centrale del Foro Italico di Roma e delle due trionfali serate in diretta tv del 6 e 7 ottobre, su RaiUno, a grandissima richiesta e chiamata, i “Capitani Coraggiosi“ – Claudio Baglioni e Gianni Morandi – si riuniscono e partono, per la prima volta insieme in tour, da febbraio. Un calendario con numerosi appuntamenti già annunciati, a cui si aggiungono nuove date a Firenze (29 febbraio), Napoli (5 marzo) e Acireale (10 marzo).

Una serie di nuovi favolosi concerti, per tre ore di straordinaria musica dal vivo e 50 memorabili titoli del repertorio italiano degli ultimi cinquant’anni, eseguiti con un supergruppo di polistrumentisti, in uno spazio scenico innovato e spettacolare nei grandi spazi delle arene indoor delle città italiane. Le prevendite riservate ai rispettivi fanclub saranno aperte dalle 16.00 di giovedì 21 gennaio alle 15.00 di venerdì 22 gennaio. Le vendite al pubblico apriranno alle 16.00 di venerdì 22 gennaio su www.ticketone.it e presso i punti vendita abituali.

Tutte le info su fepgroup.it e baglionimorandilive.it

Gli eventi sono prodotti e organizzati da F&P Group.

CAPITANI CORAGGIOSI 2016 – IL TOUR

JESOLO – 17 febbraio – Pala Arrex (data zero)

PADOVA – 19 e 20 febbraio – Arena Spettacoli Fiera

MILANO – 23, 24 e 25 febbraio – Mediolanum Forum

FIRENZE – 27, 28 e 29 febbraio – Nelson Mandela Forum

NAPOLI – 2, 3, 4 e 5 marzo – PalaPartenope

ROMA – 7 marzo – PalaLottomatica

ACIREALE – 10, 11 e 12 marzo – Pala Tupparello

EBOLI – 14 marzo – PalaSele

PESARO – 16 marzo – Adriatic Arena

TORINO – 18 e 19 marzo – Pala Alpitour

BOLOGNA – 22 e 23 marzo – Unipol Arena