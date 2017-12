Siderno (Rc): tutte le scuole insieme al comune per la giornata della memoria

20 gennaio 2016 12:50

In occasione della Gionata della Memoria 2016, il Comitato per la Difesa della Memoria Storica, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Siderno, con l’Associazione Amici del Libro e della Biblioteca e con gli istituti IPSIA, IIS Marconi, Liceo Artistico Pitagora, e le dirigenze scolastiche Siderno – Agnana e Pascoli – Alvaro, indice il concorso “La Storia da Ricordare”, al quale i ragazzi potranno partecipare con un prodotto originale (poetico, redazionale, audio/video, ecc. …) che esprima la loro conoscenza e le loro sensazioni in merito all’orrore della Shoah. La manifestazione si svolgerà mercoledì 27 gennaio alle ore 10,00 presso il “Centro Polifunzionale Koala” in via F.Macrì. Dopo i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Ercole Macrì e i saluti dei dirigenti scolastici, verrà ascoltata la testimonianza del presidente del Comitato per la difesa della Memoria Storica Giuseppe Reale.