Siderno (Rc): il pagamento delle cartelle pazze è sospeso fino al 31 maggio

21 gennaio 2016 16:32

L’Amministrazione Comunale di Siderno si è prontamente attivata, dando specifiche disposizioni al Responsabile del Settore Tributi, per verificare ed eventualmente accertare la fondatezza del pagamento richiesto dei tributi comunali ICI 2009 – 2010 – 2011 e TARSU 2010, recentemente ribattezzati “Cartelle pazze”. Pertanto, con delibera n° 11 del 18 gennaio, è stata confermata l’istituzione di un front office utile ad affrontare nel dettaglio i casi di tutti i cittadini coinvolti in questa incresciosa vicenda e si è altresì stabilito di differire il termine legale per il pagamento dei tributi dai 60 giorni regolamentari al 31 maggio 2016, termine utile a consentire all’ufficio di analizzare e deliberare su ogni singola istanza.