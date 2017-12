Scuola: concorso per 63.712 insegnanti

21 gennaio 2016 17:07

“Probabilmente da settembre concorso per 63.712 insegnanti”

“Andremo a bandire un concorso per 63.712 insegnanti, è un grande investimento sulla scuola“. Queste le parole del premier Matteo Renzi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Noi speriamo che a settembre il concorso possa mettere in cattedra questi professori“, ha aggiunto. Per il prossimo concorso “abbiamo deciso che la scelta sarà legata alla qualità di donne e uomini della scuola, sono il bene più prezioso perché diamo a loro i nostri figli. Quindi massima massima richiesta di qualità da tutti i punti di vista“.