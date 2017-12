Riforma Ministero Beni Artistici e Culturali (Mibact), fase 2

19 gennaio 2016 21:41

Il Ministro Franceschini alle Commissioni parlamentari Cultura: Nuove soprintendenze e musei autonomi

Una Nota del Mibact informa che “ Nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, il Ministro Franceschini ha esposto il progetto di completamento della riorganizzazione del Mibact presentato ieri alle Parti sociali e al Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Il nuovo assetto del ministero presentato oggi dal ministro Franceschini prevede la creazione delle ‘Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio’. Con questo intervento aumentano i presidi di tutela sul territorio nazionale, che, proprio per l’archeologia, passano dalle attuali 17 Soprintendenze Archeologiche alle nuove 39 soprintendenze unificate (a cui si sommano le due soprintendenze speciali del Colosseo a ROMA e di Pompei a NAPOLI ).

La nuova articolazione territoriale, che realizza una distribuzione dei presidi più equilibrata ed efficiente, è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori.

Ogni nuova Soprintendenza parlerà con voce unica ai cittadini e verrà articolata in sette aree funzionali (organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio storico e artistico; patrimonio architettonico; patrimonio demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca) che garantiscono una visione complessiva dell’esercizio della tutela, assicurando anche la presenza delle specifiche professionalità. Per cittadini e imprese sarà così più semplice e rapido rapportarsi con l’amministrazione con una notevole riduzione degli oneri burocratici. Ciascuna soprintendenza costituirà un riferimento univoco per la valutazione di qualunque aspetto di ogni singolo progetto, dalla tutela di beni archeologici per arrivare all’impatto paesaggistico, passando per gli aspetti di carattere artistico e architettonico: a un’unica domanda corrisponderanno un unico parere e un’unica risposta. Al centro ci sarà una sola Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che garantirà il coordinamento delle soprintendenze su tutto il territorio nazionale.”

Le 39 nuove sovrintendenze ordinarie unificate saranno così distribuite per Regione :

– Abruzzo 2 – Basilicata 1 - Calabria 2 – Campania 4 – Emilia-Romagna 3 - - Frriuli-Venezia Giulia 1 - Lazio 3 – Liguria 1 – Lombardia 4 – Marche 1 – Molise 1- Piemonte 3 – Puglia 3 – Sardegna 2 – Toscana 4 – Umbria 1 – Veneto 3 .

Visionando gli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , in Calabria le attuali sedi di Sovrintendenza sono a Reggio Calabria e a Cosenza.

La riorganizzazione affida inoltre alle Soprintendenze archivistiche la tutela del patrimonio librario, che pertanto vengono denominate Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Nell’esercizio di questa nuova funzione esse risponderanno anche alla Direzione Generale Biblioteche e potranno avvalersi del personale delle biblioteche statali. L’intervento completa la riforma del ministero e prosegue lungo il percorso di una più decisa valorizzazione del patrimonio, specialmente archeologico, attraverso la costituzione di dieci nuovi istituti autonomi retti da altrettanti direttori che saranno selezionati con un nuovo bando internazionale.

Ecco quali saranno i nuovi 10 musei e parchi archeologi autonomi:

1) il Complesso monumentale della Pilotta di Parma (che unifica in un’unica gestione la Biblioteca palatina, la Galleria Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale);

2) i Musei delle Civiltà all’EUR (che unifica in una sola gestione il Museo Nazionale Preistorico e Etnografico, il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari e il Museo dell’Alto Medioevo)

3) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Roma)

4) il Museo Nazionale Romano

5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare a Trieste

6) il Parco Archeologico dell’Appia Antica

7) il Parco archeologico dei Campi Flegrei (Bagnoli, Baia e Bacoli)

8) il Parco archeologico di Ercolano; 9) il Parco archeologico di Ostia Antica

10) Villa Adriana e Villa d’Este (Tivoli)