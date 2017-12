Reggio: presentato il progetto “Inside” per l’integrazione dei migranti nel mondo del lavoro [FOTO e VIDEO]

19 gennaio 2016 14:27

Reggio, il programma si occupa dell’integrazione dei migranti nel mondo del lavoro

Presentato questa mattina presso l’Azienda Calabria Lavoro a Reggio Calabria, il progetto di carattere nazionale “Inside”, questo si occupa dell’integrazione dei migranti nel mondo del lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove il progetto Inside-Inserimento Integrazione NordSud inclusione – finanziato dal Fondo Politiche Migratorie (anno 2013).

Obiettivo dell’intervento ideato e attuato da Italia Lavoro SpA, è la promozione, su tutto il territorio nazionale, di azioni mirate all’inserimento socio lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, ospitate nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il progetto prevede il riconoscimento di “doti individuali di inserimento socio-lavorativo” per la costruzione di percorsi individualizzati e l’erogazione di un mix di servizi e misure di politica attiva del lavoro finalizzati a qualificare le competenze e favorire l’occupazione, anche in modalità territoriale, dei destinatari dell’intervento.