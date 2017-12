Reggio, presentata un’interrogazione su una presunta trattativa di compravendita di un’area di proprietà del Comune

20 gennaio 2016 20:41

I consiglieri comunali Mary Caracciolo e Pasquale Imbalzano hanno presentato al sindaco di Reggio, al presidente del consiglio comunale, all’assessore all’urbanistica, al Dirigente al Patrimonio Collettivo, al Dirigente all’Urbanistica, un’interrogazione su presunta trattativa di compravendita (prot. n. 154933 del 18 ottobre 2014) avente ad oggetto l’acquisto di un’area di proprietà del Comune di Reggio Calabria da parte di privato cittadino pari a ca. 278 mq sita in prossimità del Parco Caserta:

Di seguito l’interrogazione:

Premesso che

in data odierna è emerso sulla stampa locale la notizia di una presunta trattativa di compravendita tra il Comune di Reggio Calabria e privato cittadino;

la suddetta compravendita avrebbe ad oggetto la vendita di un’area di circa 278 mq di proprietà del Comune che insiste in prossimità del Parco Caserta;

l’avvio della procedura di acquisto dell’area sarebbe avvenuta con richiesta del 18.10.2014 prot. n. 154933, cui sarebbe conseguito l’assenso alla compravendita da parte del Settore Patrimonio Collettivo con nota n. 169253 dell’11.11.2014;

la procedura risulterebbe ancora in itinere e, in particolare, parrebbe che i lavori siano stati sospesi dal Settore Pianificazione Urbana a seguito di un sopralluogo richiesto dal Comando dei Polizia Municipale, a causa della non definita compravendita del suolo comunale;

Considerato che

dall’insediamento dell’attuale Consiglio Comunale alcuna informazione è stata offerta in riferimento all’area oggetto di compravendita e alla trattativa stessa, in particolare, nessuna comunicazione è stata fornita in occasione della Commissione Consiliare avente ad oggetto – in via di dettaglio- l’attività di dismissione immobiliare;

è nell’interesse generale ottenere maggiori e più puntuali delucidazioni in merito all’iter procedurale che è conseguito alla richiesta del privato avente prot. n. 154933 del 18.10.2014,

Tutto ciò premesso e considerato

chiedono

alle SS.LL., ciascuno per la propria competenza, maggiori delucidazioni e chiarimenti in merito alla presunta trattativa di compravendita tra il Comune e un privato cittadino avente ad oggetto la vendita di un suolo comunale di circa 278 mq sito in prossimità del Parco Caserta, essendo sussistente un evidente interesse pubblico e generale.

I Consiglieri Comunali

Mary Caracciolo (Forza Italia)

Pasquale Imbalzano (Area Popolare – Nuovo Centrodestra)