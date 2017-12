Reggio, petizione al parlamento italiano per la messa in sicurezza della SS106

19 gennaio 2016 15:12

“Il Senato della Repubblica italiana ha comunicato allo scrivente, quale promotore della petizione riguardante l’ammodernamento della Ss 106 nel tratto ionico reggino compreso tra Reggio Calabria e Melito Porto Salvo, che la predetta petizione n.1497 è stata annunciata all’Assemblea del Senato nella seduta del 24 settembre 2015 ed è stata assegnata alla 8^ Commissione permanente (Lavori, pubblici, comunicazioni) competente per materia. Anche la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, nella seduta del 8 settembre 2015 ha assegnato la predetta petizione n.975 all’8^ Commissione Ambiente”, scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic Onlus. “Tale traguardo -prosegue- è stato possibile raggiungerlo grazie anche al particolare interessamento del Presidente dell’Associazione “Amici di Raffaele Caserta, Gaetano Pace, dell’Associazione “Codici” nella persona del Segretario Regionale Giuseppe Salamone, e del Presidente dell’Associazione “Basta vittime sulla 106”, Ing. Fabio Pugliese, che si sono prodigati a far sottoscrivere la petizione a numerosissimi cittadini. La comunicazione relativa all’assegnazione della petizione alle predette Commissioni -aggiunge- è un motivo di orgoglio e di soddisfazione per le associazioni sopra riportate e ci stimola a continuare con maggiore convinzione nell’azione dalle stesse da qualche tempo svolta a tutela della circolazione stradale e dell’incolumità pubblica e privata. Ringrazio innanzitutto i numerosi cittadini che senza esitazioni si sono presentati nei vari punti di “raccolta firme” e tutti i componenti delle associazioni sopra riportate e quelle da me rappresentate “ANCADIC e “Torrente Oliveto e i loro presidenti che non si sono risparmiati per far sì che la petizione andasse a buon fine. Mi riservo di comunicare ulteriori notizie non appena in mio possesso”, conclude.