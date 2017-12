Reggio: mercoledì al Liceo Classico “T. Campanella” verrà inaugurata inaugurata la Biblioteca Storico-Filosofica

19 gennaio 2016 13:01

Si comunica che Mercoledì 20 Gennaio 2016 alle ore 10.30 nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, il Prof. Lucio Villari, Ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Roma Tre ed ex allievo del Liceo, terrà un conferenza dal titolo “Il libro come speranza del futuro e come impegno morale”. Di seguito sarà inaugurata la Biblioteca Storico-Filosofica il cui fondo librario è stato donato al Liceo dallo stesso Professore Villari.

La cittadinanza è invitata a partecipare.