20 gennaio 2016 14:31

Voragini in via Bergamo a Reggio

Un lettore di StrettoWeb ci segnala le condizioni di assoluto degrado in cui versa il manto stradale di via Bergamo a Reggio. Le voragini sono molto pericolose soprattutto perché si trovano nelle vicinanze della scuola Elementare “Galluppi” e quindi in un luogo molto frequentato da bambini. Le buche sono molto profonde e quando piove, come accaduto nei giorni scorsi, si riempiono rendendone la visibilità molto ridotta. Ecco le foto: