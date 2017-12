Reggio, lunedì la presentazione dell’iniziativa le Arance della Salute

21 gennaio 2016 16:44

Lunedì 25 gennaio alle ore 11,00 a Reggio Calabria – Palazzo Campanella -Sede del Consiglio Regionale della Calabria nella sala Giuditta Levato,incontro con la stampa per la presentazione dell’iniziativa Coldiretti e AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) le Arance della Salute – Rendiamo il cancro curabile. Infatti sabato 30 gennaio in molte piazze italiane saranno in vendita e distribuite in appositi sacchetti Arance della Calabria. L’importante iniziativa nasce in collaborazione con la Coldiretti Calabria che attraverso le proprie strutture di commercializzazione FAI (Firmato Agricoltori Italiani) renderanno possibile il progetto con un ritorno anche economico e di immagine per le nostre produzioni agrumicole e il territorio. Infatti, anche la 27° iniziativa di raccolta fondi dell’AIRC sarà caratterizzerà con le “arance della salute” della Calabria in particolare della piana di Rosarno – Gioia Tauro. Ancora una volta l’agroalimentare calabrese di qualità vuole essere protagonista in un contesto di solidarietà ed aiuto alla ricerca come lo è già stato combattendo la catena di sfruttamento della manodopera extracomunitaria per la raccolta delle arance con la mobilitazione”Non lasciamo sola Rosarno…Coltiviamo gli stessi interessi”, difendendo e rafforzando valori sociali e civili e coniugandoli con la giustizia economica. Illustreranno l’iniziativa: Nicola Irto Presidente Consiglio Regionale della Calabria, Rosella Pellegrini Serra – Presidente AIRC Calabria, Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria, Maurizio Marangon responsabile FAI -S.p.A. e Pietro Sirianni responsabile Regionale Campagna Amica.