Reggio: l’Avis comunale incontra e ringrazia l’istituto “Panella-Vallauri” per l’importante contributo effettuato

21 gennaio 2016 12:35

Sabato 23 gennaio 2016 alla ore 11, presso l’aula magna tecnico industriale Panella-Vallauri di Reggio Calabria, avrà luogo un incontro sul tema della donazione di sangue. In quella occasione l’Avis comunale reggina ringrazierà la scuola, con la consegna di un riconoscimento, per la preziosa opera di sensibilizzazione promossa. Lo scorso novembre, in soli tre giorni di sosta dell’autoemoteca, sono state raccolte 93 unità di sangue con un importante contributo reso anche dagli studenti stranieri. All’incontro parteciperanno la dirigente Anna Nucera, il referente Avis per la scuola Ignazio Parrino, il presidente dell’Avis comunale Antonio Romeo, il consigliere regionale Avis Mimmo Nisticò.