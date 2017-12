Reggio, l’Accademia del Tempo Libero organizza un concerto dal titolo “In due: io e il piano”

19 gennaio 2016 20:36

Un inedito e coinvolgente viaggio musicale che parte dal Nord America e, passando dall’America del Sud, giunge in Italia, sino alla Sicilia. E’ il tema della serata organizzata dall’Accademia del Tempo Libero che vedrà al pianoforte Santi Scarcella, compositore e cantante siciliano, in un concerto dal titolo “In due: io e il piano”. George Gherswin, Cole Porter, Carlos Jobim, Sonny Rollins, Duke Ellington, Luiigi Tenco, Armando Trovajoli, Domenico Modugno, Rino Gaetano, Franco Li Causi, sono solo alcuni degli autori rivisitati da Santi Scarcella, che accompagneranno il pubblico dell’Accademia in questo emozionante viaggio. L’appuntamento è per sabato 23 gennaio 2016, alle ore 18, presso l’Auditorium Zanotti Bianco.

Santi Scarcella

Santi Scarcella vanta oramai un curriculum di tutto rispetto sia per i teatri, gli spazi e rassegne jazz in giro per l’Italia in cui ha portato la sua “arte” (Blue Note Milano, Piano City Napoli, Palacultura di Messina,) sia per le collaborazioni con Artisti di fama nazionale e internazionale (da Radio 2 con Nino Frassica a Radio 3 con Stefano Roffi, a Gigi Miseferi, Marisa Laurito, oltre ai grandi nomi della musica jazz e contemporanea come: Steve Reich, Scoot Reeves, Santa Cecilia Jazz Orchestra etc).