Reggio, il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha festeggiato il suo 50° anniversario dalla nascita

20 gennaio 2016 10:22

Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario dalla nascita. L’evento, tenutosi nei giorni scorsi nell’incantevole balcone sullo stretto del “Casale 1890”, si è articolato in due sessioni: durante la prima parte si sono analizzate le nuove attribuzioni dei Consulenti del Lavoro, anche e soprattutto alla luce del jobs act, con un focus sul ruolo fondamentale delle politiche attive. Nella seconda sessione, invece, si è ripercorso il lungo cammino del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, impreziosito dalla presenza dei Presidenti che si sono succeduti dal 1965 ad oggi che con emozionanti ricordi, hanno ridato vita ai momenti più importanti della categoria. “Una giornata significativa – dichiara la presidente dell’Ordine dei CDL di Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo – in cui si è voluto ricordare e riconoscere merito a chi ha posto le basi della nostra professione, tracciando con lungimiranza il percorso da seguire. Riconoscere, infatti, i meriti della storia e focalizzare gli obiettivi per il futuro potrà consentire alle nuove generazioni di colleghi di fare propri, attraverso reali modelli emulativi, i valori e i principi su cui si fonda la categoria dei Consulenti del Lavoro”. Alla festa della grande famiglia dei Consulenti del Lavoro non hanno voluto far mancare il loro contributo i vertici di categoria tra cui la Presidente Nazionale dei CDL, Marina Calderone e il Presidente Nazionale della Fondazione Studi, Rosario De Luca.