Reggio: il 15 febbario il termine delle iscrizioni al Master in Management, Comunicazione e Tecnologie del Turismo e Master in europrogettazione

21 gennaio 2016 17:19

È stata prorogata al 15 febbraio p.v. la scadenza delle prescrizioni ai due Master di I livello proposti dall’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria insieme alla Fondazione Amici della Dante, al Consorzio Co.Me.S. ed all’Associazione Pronexus, particolarmente interessanti per chi decidesse di investire sul proprio futuro puntando sul turismo e le nuove tecnologie e sulle opportunità che l’Europa offre.

Il “Master in Management, Comunicazione e tecnologie del Turismo-Master_tur” intende rispondere alla crescente richiesta da parte delle imprese turistiche di professionisti altamente specializzati e qualificati, attenti alle evoluzioni del mercato, capaci di recepirne le innovazioni, in grado di costruire nuovi modelli organizzativi e con una forte sensibilità operativa nei confronti dei fattori che determinano la competitività delle aziende e dei prodotti turistici.

Il “Master in tecniche di progettazione e fund raising in ambito UE ‐ II Edizione” ha l’obiettivo di formare Professionisti dell’europrogettazione, specializzati nel reperimento di finanziamenti comunitari, nei programmi UE, nel Project Management e nella cooperazione transnazionale. Il Corso sviluppa nei partecipanti competenze specifiche nelle tecniche di facilitazione e di progettazione partecipata, tra cui il Project Cycle Management (PCM), promosse dalla Commissione Europea, finalizzate a produrre idee innovative ed a creare consenso tra gli attori locali proponendo progetti e opportunità ad alto valore aggiunto.

Entrambi i percorsi hanno una durata di 1500 ore e prevedono il riconoscimento di 60 CFU.

L’intervento formativo si concluderà con un periodo di Stage, della durata complessiva di 600 ore che consisterà in una full immersion nelle attività delle aziende ospitanti. Durante lo stage è prevista la partecipazione a progetti funzionali e di sviluppo per mettere in pratica ciò che si è appreso nella fase d’aula.