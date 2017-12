Reggio, Falcomatà agli studenti: “amministrare la città è come fare tutti i compiti con una penna che ha pochissimo inchiostro”

19 gennaio 2016 18:02

Continuano le visite del sindaco Giuseppe Falcomatà nelle scuole di Reggio

Accolto in un clima gioioso e di festa, assieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Nardi, all’assessore alla Pubblica Sicurezza Giovanni Muraca, con i consiglieri Rocco Albanese, Paolo Brunetti, Filippo Quartuccio, Giovanni Latella e Antonino Mileto, il sindaco ha visitato l’Istituto Comprensivo Catanoso – De Gasperi, le scuole elementari di Spirito Santo e di San Cristoforo e la scuola dell’infanzia di San Cristoforo. “Come primo cittadino il benessere dei bambini viene prima di tutto, dal momento che rappresentate il futuro di tutti noi ed avete il diritto di crescere in un ambiente formativo sano e idoneo al migliore sviluppo possibile”. È quanto dichiarato dal sindaco Giuseppe Falcomatà rivolgendosi ai piccoli studenti. “Il nostro Comune non vive una situazione felice – ha spiegato ai ragazzi il sindaco – è come dover fare i compiti tutto l’anno con una penna che ha poco inchiostro, noi con pochi soldi dobbiamo far fronte a diverse difficoltà. È nostro compito migliorare le strutture di tutti gli ambienti di vita in cui vi trovate ad operare, cercando le soluzioni per poter garantire a chi è nato e cresciuto nella nostra città, di continuare a vivere qui”. I bambini hanno poi fatto una serie di domande: dalla questione rifiuti, alla necessità di spazi verdi in città; dalla presenza di buche nelle strade alla valorizzazione dei beni culturali “la vostra partecipazione attiva, ci da molto coraggio, dimostra il vostro interesse per la città e la nostra presenza dimostra la volontà di costruire un rapporto di fiducia l’uno nei confronti dell’altro. Siamo qui oggi, perché vogliamo risolvere i problemi che interessano questo istituto e lavoreremo per garantirvi una scuola migliore“, ha concluso il sindaco Falcomatà.