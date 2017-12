Reggio: dal Comune tre nuovi bandi per professionisti, imprese e servizi cimiteriali

20 gennaio 2016 14:55

Reggio, l’amministrazione ha aperto tre diverse selezioni per l’individuazione di imprese e professionisti nel settore dei lavori pubblici, prestazioni professionali e servizi

Sono in fase di pubblicazione tre importanti bandi pubblici del Comune di Reggio Calabria. L’amministrazione ha aperto tre diverse selezioni per l’individuazione di imprese e professionisti nel settore dei lavori pubblici, prestazioni professionali e servizi. I bandi saranno disponibili sul sito web del Comune ed accessibili a tutti gli interessati, secondo le prassi di trasparenza promosse ed incentivate dall’Amministrazione Falcomatà. Il primo avviso, già pubblicato sul sito web del Comune, riguarda la formazione dell’albo delle imprese per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nelle strutture cimiteriali del territorio comunale. Su questo fronte l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria intende istruire l’Albo delle imprese di fiducia in cui accreditarsi per l’affidamento dei lavori di edilizia (realizzazione e/o manutenzione di opere funerarie, apertura e chiusura loculi, collocamento lapidi nei loculi, inumazione ed esumazione dei feretri) commissionati da privati cittadini nei cimiteri comunali. Gli interessati, al fine dell’inserimento nell’Albo di cui innanzi, dovranno presentare domanda debitamente compilata e sottoscritta nei termini dellla legislazione vigente in materia. Procedura simile è prevista riguardo l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per importi inferiori a cento mila euro. In particolare le tipologie di prestazioni previste riguardano la relazione di indagine geotecnica, geologica, sismica, idrologica, idraulica, archeologica, piano di manutenzione dell’opera, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, la Direzione dei lavori, il collaudo tecnico-amministrativo delle opere o dei lavori, collaudo statico, attività di supporto, rilievi, studio impatto ambientale, piani particellari, pratiche catastali e antincendio, rendimento energetico e valutazione della sicurezza. La procedura sarà pubblicata nei prossimi giorni sempre sul sito web del Comune. Terzo avviso pubblico in fase di pubblicazione è quello relativo alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento in economia di lavori di importo non superiore a 200 mila euro e per l’affidamento di lavori di importo non superiore a un milione di euro. La procedura, anche in questo caso, sarà accessibile a tutti gli interessati, sul sito internet del Comune.