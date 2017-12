Reggio, dal 31 gennaio all’IC “Carducci–V. da Feltre” si possono visitare le strutture scolastiche

19 gennaio 2016 13:18

Domenica 31 gennaio e domenica 7 febbraio 2016, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, i plessi (CARDUCCI – MELISSARI – V. DA FELTRE) dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, saranno aperti per consentire ai genitori di visionare le strutture dei laboratori, le aule, gli uffici, i servizi. “Il Carducci – Vittorino day, al suo quarto anno di realizzazione – dichiara il Dirigente Scolastico Rina Pasqualina Manganaro - è nato per dare visibilità alle logiche educative ed alle strategie metodologiche innovative adottate dalla nostra Istituzione scolastica. La Scuola, negli ultimi anni, ha dimostrato di avere un forte senso d’identità che si è espresso attraverso le scelte operate e risultati conseguiti e tutto ciò è stato supportato dalla verificabilità del percorso che proprio in questa occasione sarà reso pubblico a tutti”.