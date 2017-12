Reggio cade a pezzi, tragedia sfiorata in centro: lastre di marmo si staccano da un palazzo e sfiorano ragazza [FOTO]

21 gennaio 2016 16:01

Reggio, la città cade a pezzi: tre settimane dopo l’episodio del Corso Garibaldi si staccano grosse lastre di marmo da un altro palazzo del centro cittadino

Pochi minuti fa a Reggio alla fine della via Santa Caterina vicino al ponte della Libertà si è sfiorata una tragedia. Alcune lastre di marmo attaccate verticalmente in un palazzo, si sto staccate finendo sul marciapiede e sfiorando una giovane che passava e che per fortuna si è accorta appena in tempo dei calcinacci grazie alla loro ombra, e si è spostata tanto quant’è bastato per evitare il peggio. La giovane si è impaurita ed è rimasta a lungo sul posto in stato di shock, soccorsa dagli agenti della polizia che già si trovava in zona per alcuni controlli straordinari del territorio, ed è subito intervenuta per recintare l’area interessata dal crollo.

Soltanto tre settimane fa si era verificato un episodio analogo sul corso Garibaldi. La città sta cadendo (letteralmente) a pezzi.