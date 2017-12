21 gennaio 2016 09:40

Nella giornata di ieri a Reggio Calabria, i Carabinieri hanno tratto in arresto PANCIEVICH Janusz Robert, di anni 33 di nazionalità polacca, già noto alle FF.OO., per il reato di rapina impropria poiché, dopo essersi impossessato di un trapano e di alcuni utensili da lavoro, asportati in un noto esercizio commerciale di questo centro, aggrediva un dipendente del predetto negozio, al fine di procurarsi l’impunità, salvo poi essere immediatamente rintracciato e arrestato dai militari operanti.