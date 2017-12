Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora ribassi sulla rete

21 gennaio 2016 10:10

Sul territorio, prosegue senza sosta il calo dei prezzi praticati sull’onda dei movimenti delle compagnie

Proseguono i ribassi sulla rete carburanti italiana: Eni ha tagliato oggi di 1 cent i prezzi raccomandati del gasolio, mentre TotalErg ed Esso sono scese dello stesso importo sia sulla benzina che sul diesel. Sul territorio, prosegue senza sosta il calo dei prezzi praticati sull’onda dei movimenti delle compagnie. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde va, a seconda dei diversi marchi, da 1,406 a 1,465 euro/litro (no-logo 1,390). Per il diesel si rilevano prezzi medi self che passano da 1,198 a 1,254 euro/litro (no-logo a 1,186). Quanto al servito, per la benzina i prezzi medi nazionali praticati sugli impianti colorati vanno da 1,461 a 1,584 euro/litro (no-logo a 1,418), il diesel da 1,260 a 1,386 euro/litro (no-logo a 1,216) e il Gpl da 0,559 a 0,611 euro/litro (no-logo a 0,560).

Fonte MeteoWeb