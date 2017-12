Pauroso incidente sulla SS106 in Calabria: mezzo pesante si ribalta. Traffico bloccato [FOTO]

19 gennaio 2016 17:26

Chiuso provvisoriamente un tratto della strada statale 106 “Jonica” in provincia di Crotone, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante rovesciato

Anas comunica che lungo la strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiuso – in entrambe le direzioni – il tratto compreso tra il km 257,200 ed il km 260,900, tra i territori comunali di Strongoli e Crotone, per consentire in piena sicurezza le operazioni di recupero di un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato nel pomeriggio di ieri, senza però coinvolgere altri veicoli. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco fino al termine delle operazioni. Sul posto è presente personale Anas e di Polizia Stradale al fine di ripristinare la circolazione appena possibile.