Nico D’Ascola: ”previsto un finanziamento per la contrattualizzazione degli Lsu-Lpu calabresi per l’anno 2016”

20 gennaio 2016 20:16

“E’ stato approvato in via definitiva alla Camera il decreto legge all’ interno del quale è stato previsto un finanziamento per la contrattualizzazione degli Lsu – Lpu calabresi per l’anno 2016 ”. A dichiararlo è il senatore Nico D’ Ascola, responsabile giustizia Area Popolare. “Un risultato di estrema importanza che consentirà di rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. Assieme con la collega Doris Lo Moro, abbiamo sostenuto emendamenti importanti che riguardano il futuro dei lavoratori che vivono in una situazione di precarietà e per i quali è necessario un percorso di stabilizzazione che garantisca diritti certi e duraturi. Continueremo a lavorare in sinergia, portando avanti proposte ed iniziative per dare risposte concrete al mondo del precariato calabrese. La politica deve guardare alle esigenze del territorio perché questa è la sua funzione, soprattutto in una regione, come la Calabria, a cui è necessario dare un futuro diverso”.