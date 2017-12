19 gennaio 2016 11:54

Cosenza si prepara alla grande nevicata del pomeriggio quando nella città silana l’accumulo potrà superare persino i 30cm di neve

La Calabria s’è risvegliata al freddo e in mattinata ha iniziato a nevicare. In questo momento sta nevicando sia a Cosenza che a Catanzaro e Vibo Valentia, in tutte e tre le città con 0°C. Cosenza si prepara alla grande nevicata del pomeriggio quando nella città silana l’accumulo potrà superare persino i 30cm di neve, come previsto nei giorni scorsi. Qui raccogliamo tutte le fotografie: potete inviarcele all’indirizzo di posta elettronica info@meteoweb.it.