Neve in Calabria, situazione critica sull’A3 Salerno-Reggio: autostrada paralizzata

19 gennaio 2016 15:54

Bufere di neve sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria: traffico paralizzato

Peggioramento meteo in corso sulla Calabria, dove la neve scende da stamani su quasi tutta la regione. La viabilità, come riporta MeteoWeb, è molto problematica nelle province di Cosenza e Catanzaro, caratterizzate da nevicate abbondanti e dalla formazione di ghiaccio. Sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nevica nel tratto compreso tra i confini con la Basilicata e la zona di Falerna, nel Catanzarese, ma è a Rogliano, in provincia di Cosenza, che i rallentamenti a tratti diventano veri e propri blocchi. Neve anche sulla SS107 Silana, nel tratto cosentino, e sulla SS283 delle Terme Luigiane. In alcuni tratti, come nella zona di Pianolago, l’asfalto scivoloso induce alla prudenza con conseguenti rallentamenti.