20 gennaio 2016 11:48

La mancanza di sale sta rallentando il ritorno alla normalità nel cosentino

Ancora qualche difficoltà è possibile riscontrarla in provincia di Cosenza per le auto rimaste ferme lungo la carreggiata a causa dei cumuli di neve. Il problema è la mancanza di sale che aiuterebbe lo scioglimento della neve, nelle zone periferiche i disagi ancora persistono a causa dei 40 centimetri di dama bianca che sono caduti nelle scorse ore. Le forze dell’ordine consigliano di utilizzare i dispositivi previsti dalla legge e di utilizzare le auto solo in caso di necessità.