Neve in Calabria, Codacons avvia azione risarcitoria per gli automobilisti rimasti intrappolati sull’A3

21 gennaio 2016 16:55

Il Codacons pubblicherà infatti domani sul sito www.codacons.it il modulo attraverso il quale gli automobilisti rimasti bloccati al gelo in autostrada potranno chiedere il risarcimento

Dopo i gravi disagi che hanno coinvolto numerosi automobilisti rimasti bloccati sulla Salerno-Reggio Calabria a causa della neve, il Codacons lancia oggi una azione risarcitoria, finalizzata a far ottenere ai cittadini interessati il risarcimento del danno. “Quello che è accaduto è inverosimile – afferma il Presidente Carlo Rienzi – Non capiamo come nel 2016, nonostante il maltempo fosse stato ampiamente annunciato, possa verificarsi una situazione così grave. E’ evidente che ci sono stati degli errori e ora chi ha sbagliato sarà chiamato a pagare”. Il Codacons pubblicherà infatti domani sul sito www.codacons.it il modulo attraverso il quale gli automobilisti rimasti bloccati al gelo in autostrada potranno chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, nei confronti dei soggetti pubblici o privati che saranno ritenuti responsabili dell’accaduto.