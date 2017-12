Neve in Calabria, apocalisse sull’A3 Salerno-Reggio: 200km di autostrada nella bufera, code infinite [FOTO e VIDEO]

19 gennaio 2016 17:00

Maltempo, grandi nevicate in Calabria: oltre 15cm a Cosenza, tutto bianco anche a Catanzaro. Sommerse le zone interne dal Pollino all’Aspromonte

Una grande nevicata sta interessando molte zone del Sud Italia: a Cosenza sono caduti oltre 15cm di neve e continua la bufera, nevicate estese tra Campania, Basilicata e Calabria. Nevica su 200 chilometri di autostrada nel tracciato dell’A3 Salerno-Reggio Calabria dalla zona di Rogliano in Calabria a quella di Sala Consilina in Campania. Pesantissimi disagi con code infinite a causa della neve che sta bloccando migliaia di automobilisti in code infinite. Nel primo pomeriggio è stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti. I camion diretti a nord devono uscire a Falerna (Catanzaro) per rientrare a Sibari, mentre quelli diretti a sud devono uscire a Lagonegro e rientrare a Falerna. La situazione – come spiegano dal Coa della polizia stradale di Lamezia – e’ critica. Cio’ che piu’ preoccupa sono i veicoli messi di traverso che stanno bloccando la circolazione. Chiusa anche la strada statale 107 Paola-Crotone, al passo della Crocetta. Situazione critica per la circolazione anche nel Cosentino: diversi veicoli sono in panne e rallentano il transito. Forze dell’ordine e personale dell’Anas consigliano di attendere alcune ore prima di mettersi in viaggio per consentire di liberare le strade dai veicoli e ai mezzi spargisale di rendere pulito il manto stradale. Disagi alla circolazione sono segnalati anche a Cosenza, dove la neve sulle strade sta di fatto paralizzando i trasporti nella città e nella zona di Rende.

