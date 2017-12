‘Ndrangheta: vasta operazione nel reggino, 19 arresti

21 gennaio 2016 08:41

La zona della provincia di Reggio interessata dall’operazione è quella di Cinquefrondi e Anoia, nella piana di Gioia Tauro

In corso alle prime ore di oggi in provincia di Reggio, e in varie altre province, una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Reggio Calabria su conforme richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia nei confronti di 19 persone. I reati contestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, ricettazione, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento personale, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, estorsione, furto, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, danneggiamento seguito da incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso.

