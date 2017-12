‘Ndrangheta, operazione “Saggio Compagno 2″: duro colpo alla “Locale di Cinquefrondi”, NOMI e FOTO degli arrestati

21 gennaio 2016 11:49

Duro colpo alla ’ndrangheta del reggino: maxi operazione dei carabinieri, tutti i dettagli

Alle prime luci dell’alba di oggi, nelle Province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Chieti e Verbania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, collaborati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori, dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia e da militari delle province sopra menzionate, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di complessive 19 persone (18 destinate in carcere ed 1 destinata agli arresti domiciliari), ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso (capo d’imputazione contestato a 14 indagati), estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, favoreggiamento personale, danneggiamento seguito da incendio, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, violazione di disposizioni per il controllo delle armi ed in materia di armi clandestine, detenzione di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso.

L’odierno provvedimento si inserisce nell’ambito dell’operazione “SAGGIO COMPAGNO”, che già il 15 dicembre e l’8 gennaio scorsi aveva portato all’esecuzione di un Decreto di Fermo e di altra Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere rispettivamente nei confronti di 36 e 29 persone, oltre al sequestro preventivo di beni mobili, immobili e conti correnti del valore complessivo di circa 400.000 euro.

L’operazione “SAGGIO COMPAGNO” era stata così denominata, in quanto trae origine dall’appellativo con cui il principale indagato, LADINI Giuseppe, si rivolgeva al suo più fidato sodale, TIGANI Leonardo.

Le indagini erano state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova nel novembre 2013, sviluppando ulteriormente alcune acquisizioni investigative dell’operazione “Vittorio Veneto”, che all’epoca aveva consentito di trarre in arresto 8 persone per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e violazioni in materia di armi, nonché aveva successivamente determinato la collaborazione dell’esponente di vertice di quel sodalizio, IERANÒ Rocco Francesco (tuttora detenuto).

Quest’ultimo, dopo essersi dichiarato fin dall’inizio ‘ndranghetista ed appartenente alla ”Locale di Cinquefrondi”, aveva riferito preziose informazioni in merito all’assetto della struttura criminale di cui faceva parte, con particolare riferimento al ruolo rivestito da LADINI Giuseppe, indicato come ‘ndranghetista appartenente alla stessa locale, con un ruolo apicale associato alla carica del “Vangelo”.

Il complesso delle articolate attività tecniche (intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché riprese video) e di riscontro, incrociato ed analizzato con le risultanze investigative derivanti anche dalla collaborazione di IERANÒ, ha permesso di:

— individuare i soggetti appartenenti all’organizzazione mafiosa identificata in “Locale di Cinquefrondi”, che peraltro frequentavano l’abitazione di LADINI Giuseppe o comunque gravitavano a vario titolo attorno alla sua figura;

— cogliere in maniera inequivocabile le varie condotte compiute anche da ciascuno degli odierni arrestati, dimostrando la loro attiva collaborazione alle varie attività illecite di LADINI e della “Locale di Cinquefrondi” di cui facevano parte.

Riscontri delle prime risultanze investigative, erano infatti già stati anche:

— l’arresto in flagranza eseguito il 1° marzo 2014 nei confronti di CREA Ettore (tuttora detenuto), rampollo dell’omonima famiglia mafiosa di Rizziconi (RC), trovato in possesso di un fucile mitragliatore di provenienza illecita, la cui compravendita era stata trattata poco prima con LADINI presso la sua abitazione;

— il fermo di indiziato di delitto eseguito il 25 marzo 2014 nei confronti di LADINI Giuseppe, il quale aveva manifestato l’intenzione di disperdere tutto il materiale illecito di cui disponeva, nonché di darsi precauzionalmente alla fuga; nella circostanza erano state recuperate anche numerose armi e parti di armi, nonché un chilogrammo di cocaina, il tutto oggetto delle trattative condotte da LADINI con gli altri indagati;

— il fermo di indiziato di delitto eseguito il 7 aprile 2014 nei confronti di BRUZZESE Antonella, BRUZZESE Lorenzo, PAPALUCA Emanuele, TIGANI Leonardo, RACO Antonio e VALERIOTI Antonio, sul conto dei quali erano già stati riscontrati evidenti elementi di responsabilità in particolare in ordine al traffico di armi condotto unitamente al LADINI.

Le dichiarazioni del collaboratore IERANÒ avevano poi trovato genuina rispondenza innanzitutto nelle attività tecniche eseguite presso l’abitazione di LADINI, dove peraltro lo stesso continuava a delinquere senza alcuna remora nonostante fosse sottoposto a detenzione domiciliare.

L’indagine aveva poi permesso di accertare inoltre che LADINI, con la stretta collaborazione morale e materiale innanzitutto della moglie e del suo nucleo familiare:

— aveva manifestato la chiara volontà di costituire a Cinquefrondi (RC) una nuova articolazione criminale sotto la sua guida;

— a tal fine, intratteneva con evidente disinvoltura e padronanza tutta una serie di rapporti con numerosi pregiudicati, facenti capo non solo al contesto delinquenziale cinquefrondese, ma anche ad altre aree della Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dando quindi prova della sua caratura criminale e dell’importanza della locale di cui faceva parte.

L’odierna misura cautelare, originata dal medesimo contesto investigativo di cui ai provvedimenti eseguiti il 15 dicembre e l’8 gennaio scorsi, è stata quindi emessa nei confronti di ulteriori soggetti ritenuti ugualmente appartenenti e contigui alla “Locale di Cinquefrondi”, a carico dei quali però non erano stati precedentemente ravvisati i presupposti per l’emissione del provvedimento di Fermo eseguito il 15 dicembre 2015.

Tra i vari fatti contestati, nell’ambito del progetto di LADINI di costituire una propria ‘ndrina, era emerso anche il suo intento di acquistare il ristorante “Il Fungo” di proprietà del “Capo Locale” TRIPODI Costantino (già arrestato in occasione dell’operazione del 15 dicembre 2015): quel luogo non costituiva infatti un mero oggetto di investimento, ma esprimeva un’elevata valenza simbolica, in quanto era di proprietà del vecchio “Capo Locale” di Cinquefrondi, ma soprattutto era il luogo attorno al quale anche nel recente passato avevano gravitato i personaggi di maggiore spessore della “Locale”, tra cui IERANÒ Rocco Francesco, che in occasione della sua cattura nell’estate del 2013 fuggì proprio da quel luogo.

Inoltre, lo spessore criminale della figura di LADINI Giuseppe e di tutti i personaggi che lo circondavano è emerso anche quando aveva aspramente rimproverato PETULLÀ Angelo e PEULLÀ Raffaele (già arrestati in occasione dell’operazione del 15 dicembre 2015), per aver aggredito verbalmente e fisicamente un operaio boschivo della zona, ritenuto colpevole di aver tagliato degli alberi in una zona che risultava invece di interesse proprio della famiglia PETULLÀ.

La disapprovazione di LADINI, palesata nella sua abitazione ed alla presenza dei predetti PETULLÀ, si riferiva al fatto che una simile aggressione compiuta nei confronti di un soggetto che si stava recando proprio a casa sua, avrebbe rischiato di incrinare la sua autorevolezza ed il suo prestigio criminale agli occhi esterni.

Altra conferma dell’influenza e controllo del territorio esercitato da LADINI è anche l’episodio in cui un abitante del luogo si era appositamente recato presso l’abitazione di LADINI per lamentare il comportamento del suo fidato sodale, TIGANI Leonardo, il quale, pur avendo ricevuto nel tempo numerosi favori, aveva comunque appiccato un incendio ad una casetta rurale di sua proprietà, quale ritorsione per una controversia di vicinato scaturita dall’eccessiva sporgenza di un albero.

Infatti, sono stati diversi gli ammonimenti che LADINI aveva conseguentemente rivolto a TIGANI, per essersi mal posto nei confronti di una persona che si era sempre manifestata “disponibile”, innanzitutto per non aver denunciato il danneggiamento.

Lo spessore di LADINI e dall’organizzazione nel suo complesso, sono stati riscontrati anche con la reiterata presenza dei pluripregiudicati gemelli IERACE Francesco e Raffaele, giovanissimi e noti rampolli della criminalità cinquefrondese, i quali, pur essendo già detenuti da tempo, utilizzavano i permessi premio di cui beneficiavano anche per fare visita a LADINI Giuseppe presso la sua abitazione: nel corso di tali incontri hanno infatti più volte discusso di numerosi aneddoti – presenti e passati – relativi alla vita ed alle attività illecite della “Locale di Cinquefrondi”, manifestando quindi tutta la loro consapevole partecipazione ed il loro chiaro sostegno al sodalizio.

Oltre alle movimentazioni di armi di cui si è già fatto cenno, numerose sono state anche le contrattazioni per la compravendita di soldi falsi e partite di cocaina. Nell’ambito del focolare domestico, non era infatti così raro che LADINI, con l’ausilio dei suoi sodali, prelevasse o trasferisse nel rudere di cui disponeva svariati involucri contenenti stupefacente, che poi confezionava e predisponeva in casa per le sue trattative successive.

Anche nell’ambito di tale attività illecita, oltre che per la movimentazione di armi, emerge come i primi e più stretti fiancheggiatori degli affari di LADINI e del suo ruolo di predominio fossero proprio i suoi più stretti familiari, ad ulteriore conferma del ruolo tipicamente esercitato dalla famiglia anche in questo contesto ‘ndranghetistico.

Con riferimento al provvedimento restrittivo eseguito nel corso dell’odierna operazione, i destinatari sono stati i seguenti:

soggetti indagati per la violazione dell’art. 416 bis C.P., in quanto ritenuti appartenenti alla struttura criminale ricostruita (che si aggiungono a quelli già arrestati a seguito delle pregresse risultanze investigative):

- BRUZZESE Antonella, moglie di LADINI Giuseppe, in atto già agli arresti domiciliari, individuata quale componente dell’organizzazione, con il compito di coadiuvare il coniuge nella custodia e nella compravendita delle armi, nonché nella gestione dei rapporti con gli altri affiliati.

BRUZZESE Antonella, dopo essere stata sottoposta a fermo d’indiziato di delitto nell’aprile 2014 e quindi destinataria di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per i predetti reati in materia di armi era già stata condannata nel giugno scorso alla pena di anni 10 e mesi 10 di reclusione ed euro 48.800 di multa.

Infatti, era già emersa nella prima fase delle indagini come persona a totale disposizione della consorteria per qualsiasi esigenza, palesando inoltre una spregiudicatezza senza pari nella riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi, nell’occultamento delle armi e nella movimentazione delle stesse;

- BRUZZESE Giuseppe, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso di una dote in corso di accertamento, la cui affiliazione era stata promossa da IERANÒ Rocco Francesco;

- BRUZZESE Serafino, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso di una dote in corso di accertamento, la cui affiliazione era stata promossa da IERANÒ Rocco Francesco;

- FORIGLIO Fortunato, individuato quale componente dell’organizzazione nell’ambito dell’omonima cosca, con competenza specifica e quasi esclusiva nel settore delle estorsioni.

Storico appartenente alla ‘ndrangheta, FORIGLIO Fortunato aveva assunto in più circostanze gravi comportamenti intimidatori, sintomatici della sua capacità di imporre atteggiamenti omertosi, palesando una spregiudicata reiterazione anche delle condotte che già in passato ne avevano determinato la condanna sia per estorsione, che per associazione mafiosa;

- GIOVINAZZO Raffaele, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso di una dote in corso di accertamento, la cui affiliazione era stata promossa da IERANÒ Rocco Francesco, del quale era il fidato braccio destro e con il quale si era sottratto alla cattura nel luglio 2013, nel corso dell’operazione “VITTORIO VENETO”;

- IERACE Francesco, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione, facente parte della cosca LADINI, con il ruolo di coadiuvare il capo LADINI Giuseppe;

- IERACE Raffaele, in atto già detenuto, fratello gemello del predetto IERACE Francesco, individuato quale componente dell’organizzazione, facente parte della cosca LADINI, con il ruolo di coadiuvare il capo LADINI Giuseppe.

I gemelli IERACE Francesco e Raffaele, discendenti dell’omonima famiglia di storiche tradizioni ‘ndranghetiste, sono – al pari di LADINI Giuseppe – fra i personaggi di maggior rilievo del sodalizio mafioso, in quanto, pur essendo detenuti, utilizzavano spesso i permessi premio di cui beneficiavano per frequentare l’abitazione di LADINI Giuseppe e sostenerlo nel suo progetto di costituire di una propria ‘ndrina autonoma nell’ambito della ”Locale di Cinquefrondi”;

- LADINI Giuseppe, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso della dote del “Vangelo”, capo dell’omonima cosca operante nella Contrada Petricciana di Cinquefrondi;

- MONTELEONE Maurizio, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso della dote di ”Picciotto”, il quale, ancorché incensurato e residente da tempo a Domodossola (VB), nei periodi in cui faceva ritorno in Calabria partecipava alle riunioni di ‘ndrangheta, manifestando la propria disponibilità in favore dei sodali, e quindi fattivo sostegno al sodalizio;

- NAPOLI Angelo, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso della dote di ”Sgarrista”, il quale, ancorché incensurato, prendeva regolarmente parte alla riunioni di ‘ndrangheta, dimostrandosi quindi pienamente a disposizione degli altri sodali;

- RACO Antonio, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione, facente parte della cosca LADINI, con il ruolo di coadiuvare il capo LADINI Giuseppe nell’attuazione del programma criminoso della sua ‘ndrina;

- TIGANI Leonardo, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione, facente parte della cosca LADINI, con il ruolo di coadiuvare il capo LADINI Giuseppe nell’attuazione del programma criminoso della sua ‘ndrina;

- VALERIOTI Antonio, in atto già detenuto, individuato quale componente dell’organizzazione, facente parte della cosca LADINI, con il ruolo di coadiuvare il capo LADINI Giuseppe nell’attuazione del programma criminoso della sua ‘ndrina;

- ZANGARI Antonio, individuato quale componente dell’organizzazione in possesso almeno della dote del “Vangelo”, insignito anche della carica di “Capo Società” e “Contabile”, deputato a rappresentare la “Locale” nei rapporti esterni alla consorteria.

ZANGARI Antonio era anche colui che interloquiva con il “Capo Crimine” Mico OPPEDISANO e deliberava, unitamente agli altri, le linee guida di condotta degli affiliati e le competenze nel settore delle estorsioni;

soggetti indagati per altri episodi delittuosi, principalmente riferiti a violazioni in materia di armi e stupefacenti (che si aggiungono a quelli già arrestati a seguito delle pregresse risultanze investigative):

— BONO Salvatore, nipote del capo locale TRIPODI Costantino, per aver acquistato da PORCARO Fabio, anch’egli appartenente alla ”Locale di Cinquefrondi”, una pistola cal. 22;

— PAPALIA Domenico, per aver tenuto condotte finalizzate ad approvvigionarsi di stupefacente del tipo cocaina da LADINI Giuseppe;

— ROMEO Salvatore, per aver detenuto illecitamente due pistole e per aver trattato, unitamente a LADINI Giuseppe, la compravendita di altre armi dello stesso tipo;

— VOMERA Michele, per aver detenuto e portato illecitamente più volte in luogo pubblico varie armi, oltre che per aver trattato la compravendita di altre con LADINI Giuseppe.