‘Ndrangheta, arrestato 42enne nel reggino esponente della cosca Facchineri

21 gennaio 2016 09:45

Nella giornata di ieri Cittanova (RC), i Carabinieri hanno tratto in arresto Facchineri Salvatore, di anni 42, ritenuto intraneo all’omonima famiglia di “ ‘ndrangheta” operante nella predetta località, in esecuzione all’ordine di sostituzione della misura degli arresti domiciliari quale già sottoposto, con la custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Palmi. Poiché nel corso dell’udienza tenutasi il 12 Gennaio u.s. presso il Tribunale di Palmi, nell’ambito di un procedimento penale in cui è imputato per estorsione aggravata, aveva proferito delle minacce di morte all’indirizzo della persona offesa.