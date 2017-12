Messina, riqualificazione Zona Falcata: Pino vuole un passaggio dal Consiglio?

21 gennaio 2016 15:31

Il piano firmato dal commissario Sinatra non verrà attuato immediatamente: esso dovrebbe passare dal consesso civico sì da consentire alla Giunta di modificare alcuni aspetti

Un passaggio formale dal Consiglio per dare ulteriore legittimità all’atto e per discutere nel merito le eventuali variazioni del caso: sembra essere questa la decisione dell’Amministrazione comunale in merito alla riqualificazione della Zona Falcata, tornata all’ordine del giorno in vista della visita nel fine settimana del presidente Rosario Crocetta. In tal senso l’assessore al ramo, Sebastiano Pino, ha già manifestato una certa ritrosia ad accettare la collocazione di un porticciolo turistico nell’area: il dibattito in seno al consesso civico sarebbe l’occasione propizia per archiviare questa opzione.