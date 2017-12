Messina, Real Cittadella: i piani del Governo Crocetta

21 gennaio 2016 11:13

L’assessore ai Beni Culturali ha ventilato un’ipotesi per riqualificare le aree storiche di Messina: il progetto potrebbe essere discusso nel fine settimana

Riqualificare la Real Cittadella con un centro documentale, didattico e scientifico dal nome altamente simbolico: “19/08“. L’assessore regionale ai Beni Culturali, Carlo Vermiglio, sembra puntare le fiches del governo Crocetta su questo progetto, destinato a valorizzare un’area importante della città e il patrimonio culturale ospitato all’interno di essa. L’idea, già ventilata a Palermo, potrebbe essere discussa nel fine settimana, quando il presidente isolano sfilerà in città per verificare lo stato di degrado in cui versa la Zona Falcata. L’obiettivo dell’Amministrazione regionale è quello d’intercettare i fondi europei per bonificare le aree storiche abbandonate, restituendo loro decoro e dignità.

[foto tratta dai social network]