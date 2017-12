Messina, lo sciopero dell’Orsa? Un mezzo fallimento

21 gennaio 2016 13:09

L’Atm diffonde una nota sull’adesione dei lavoratori: circa il 4% ha partecipato alla mobilitazione

In riferimento all’odierno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale OR.S.A. trasporti, l’ATM comunica che alla manifestazione hanno partecipato ventidue iscritti su 549 dipendenti, che equivalgono al 4 per cento del totale. I disservizi maggiori si sono registrati dalle ore 10.45 e sono previsti sino alle 13 sulla tranvia, dove l’Orsa ha gran parte dei suoi iscritti. Problemi lievi hanno interessato gli autobus.

La stessa azienda, frattanto, è finita nel mirino dei consiglieri Francesco Pagano e Santi Daniele Zuccarello: i due hanno presentato un’interrogazione congiunta in cui chiedono conto all’Amministrazione dell’impegno societario ad assumere nuovi autisti. Un impegno di cui non si troverebbe alcuna traccia, di là dalle indiscrezioni riportate dalla stampa: da qui l’invito a realizzare un bando di concorso pubblico per garantire trasparenza, offrendo la necessaria chiarezza alla cittadinanza e all’utenza.