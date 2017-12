20 gennaio 2016 12:52

Il regista parteciperà al lutto del mondo del cinema: la cerimonia si terrà domenica 24

A causa del lutto che ha colpito il mondo del cinema per la morte di Ettore Scola, slitta a domenica 24 la cerimonia di consegna del Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Storiche, Archeologiche e Filologiche a Giuseppe Tornatore. A partire dalle ore 11, presso l’Aula Magna dell’Ateneo, si terrà la laudatio del prof. Vincenzo Fera, coordinatore del Dottorato, e a seguire il regista terrà la lectio dottoralis sul tema “La via delle immagini”.