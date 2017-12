Messina, giovedì torna sul palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo “Lei e lei”

20 gennaio 2016 17:12

Giovedì 21 gennaio 2016, alle ore 21 torna sul palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele dopo il successo ottenuto durante la scorsa stagione, lo spettacolo “Lei e lei” scritto, diretto e interpretato da Giampiero Cicciò in coppia con Federica De Cola attrice messinese nota al grande pubblico per aver ricoperto ruoli da protagonista nelle fiction “Grand Hotel”, “E’ arrivata la felicità”, “Braccialetti rossi” e in film d’autore: “Il giovane favoloso” di Mario Martone e “Nuovomondo” di Emanuele Crialese. La serata è organizzata dalla delegazione di Messina dell’AIRC e dal consigliere nazionale dell’associazione il cavaliere del lavoro Olga Mondello Franza, nell’ambito di una campagna per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca in campo oncologico. La serata è a invito con offerta che potrà essere versata anche all’ingresso dello spettacolo. Il ricavato sarà totalmente devoluto all’Associazione no profit.